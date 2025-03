Per E-Mail teilen

Legende: Zurzeit der beste Junior der Welt Henry Bernet. AP Photo/Mark Baker/Keystone

Bernet grüsst vom Junioren-Thron

Henry Bernet ist nun auch offiziell der beste Tennisjunior der Welt. Nach seinem Triumph an den Australian Open im Januar ist der 18-jährige Basler erstmals die Nummer 1 der Junioren-Weltrangliste. Bernet ist der insgesamt vierte Schweizer nach Roger Federer, Martina Hingis und Belinda Bencic an der Spitze des Juniorenrankings des Internationalen Tennisverbands ITF. Wie lange Bernet an der Spitze bleiben wird, ist offen. Er dürfte nur noch die Juniorenturniere der Grand Slams spielen und sich ansonsten darauf konzentrieren, auf der Profitour der Männer Fuss zu fassen.