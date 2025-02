Berrettini beendet Djokovic-Comeback in Doha abrupt

Legende: Comeback missglückt Novak Djokovic. Reuters/Ibraheem Al Omari

Djokovic scheitert in Doha im Sechzehntelfinal

Das Comeback von Novak Djokovic (ATP 7) auf der Tour endete bereits bei erster Gelegenheit. Der 24-fache Grand-Slam-Champion musste sich beim ATP-500-Turnier in Doha Matteo Berrettini (ATP 35) im Sechzehntelfinal mit 6:7 (4:7), 2:6 geschlagen geben. Für den Italiener war es im 5. Duell mit Djokovic der 1. Sieg. Der Serbe bestritt sein 1. Spiel seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe im Halbfinal der Australian Open gegen Alexander Zverev. Damals hatten ihm Adduktorenprobleme einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bencic-Match in Dubai wegen Regens verschoben

Belinda Bencic (WTA 66) konnte am Dienstag beim WTA-1000-Turnier in Dubai nicht wie geplant ihren Sechzehntelfinal gegen Emma Navarro (USA/WTA 9) bestreiten. Grund waren stundenlange Regenverzögerungen, welche die Organisatoren zu Spielverschiebungen zwangen. Das Duell zwischen Bencic und Navarro soll nun am frühen Mittwochmorgen Schweizer Zeit ausgetragen werden.