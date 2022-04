Legende: Verpasst mehrere Turniere Matteo Berrettini. Keystone/AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Sandsaison-Auftakt ohne Berrettini

Nach einer Operation am rechten Handgelenk wird Matteo Berrettini die ATP-1000-Turniere in Monte Carlo (Mitte April) sowie Madrid und Rom (Anfang Mai) allesamt auslassen müssen. Dies gab der Weltranglisten-Sechste aus Italien auf Instagram bekannt. Der Halbfinalist der diesjährigen Australian Open hatte zuletzt kurz vor seinem Startspiel in Miami auf den Rat der Ärzte hin Forfait erklären müssen und sich danach Ende März einem Eingriff unterzogen. Mit den French Open steht das grösste Highlight der Sandplatz-Saison ab dem 22. Mai an.

01:07 Video Archiv: Nadal schlägt Berrettini und steht im Melbourne-Final Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Mouratoglou wird Trainer von Halep

Die frühere Weltranglistenerste Simona Halep arbeitet künftig mit Starcoach Patrick Mouratoglou zusammen. Der 51-jährige Franzose ist auch der Coach der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams. Nach einem Gespräch mit der seit Monaten verletzten US-Amerikanerin habe sich «zumindest kurzfristig» für ihn «eine Tür geöffnet», um mit jemand anderem zu arbeiten, teilte Mouratoglou mit.