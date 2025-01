Legende: Auf sie warten interessante Aufgaben Die Spielerinnen des Schweizer BJKC-Teams im November gegen Serbien. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Schweizerinnen gegen Polen und Ukraine

Die Schweizer Tennisfrauen treffen in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups auf Polen und die Ukraine. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag. Ausgetragen werden die Partien der Dreiergruppe in der Woche vom 7. April 2025 in Polen. Nur die Sieger der sechs Qualifikationsgruppen qualifizieren sich für das Finalturnier, das 2025 sowie in den zwei darauffolgenden Jahren in Shenzhen im Südosten Chinas ausgetragen wird. Titelverteidiger Italien und China als Gastgeberland sind im Feld mit acht Nationen gesetzt.