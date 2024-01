Legende: Will sich wieder für das Finalturnier qualifizieren Heinz Gündhardt, Captain der Schweizer Tennisfrauen. imago images/Paul Zimmer

BJK-Cup: Erstes Heimspiel seit 4 Jahren

Die Schweizer Tennisfrauen bestreiten die Qualifikation des Billie Jean King Cups am 12. und 13. April in Biel gegen Polen. Für die Schweizerinnen ist es das erste Heimspiel seit vier Jahren und dem 3:1 gegen Kanada, ebenfalls in Biel. Zuletzt war die Equipe von Captain Heinz Günthardt am Finalturnier in Sevilla im Einsatz, wo sie ohne die schwangere Belinda Bencic gegen Tschechien und die USA das Nachsehen hatte. Der Sieger der Partie qualifiziert sich für das Finalturnier im Herbst 2024. Der Verlierer muss um den Verbleib in der obersten Weltgruppe kämpfen.

03:20 Video Archiv: Die Schweiz feiert historischen Erfolg am Billie Jean King Cup Aus Sport-Clip vom 13.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

Australian Open: Bopanna wird älteste Doppel-Nummer-1

Der indische Doppel-Spezialist Rohan Bopanna schreibt an den Australian Open Geschichte. Der 43-Jährige erreichte zusammen mit seinem australischen Doppel-Partner Matthew Ebden den Halbfinal und wird damit am Montag die älteste Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste sein. Bopanna führt das Ranking zum ersten Mal in seiner langen Karriere an.