Bittere Niederlage für Golubic in Rumänien

Legende: Konnte 4 Satzbälle nicht nutzen Viktorija Golubic. imago images/Alex Nicodim

Golubic unterliegt in Rumänien der Turniernummer 1

Viktorija Golubic (WTA 113) ist beim WTA-250-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca im Achtelfinal ausgeschieden. Die Zürcherin unterlag der an Nummer 1 gesetzten Russin Anastasia Potapowa (WTA 32) mit 4:6, 5:7. Die Niederlage war alles andere als zwingend. Nachdem Golubic bereits im 1. Durchgang zweimal mit Break geführt hatte, zog sie im 2. Satz auf 5:1 davon. Statt einen Entscheidungssatz zu erzwingen, verlor die 32-Jährige in der Folge aber 6 Games in Serie und liess dabei 4 Satzbälle ungenutzt. Potapowa nutzte nach 99 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball.

