Legende: Muss sich gedulden Iga Swiatek tritt mit Polen erst am Freitag gegen Spanien an. Keystone/Peter Schneider

BJKC: Spanien – Polen verschoben

Wegen einer Unwetterwarnung im Süden Spaniens wurde die Auftaktpartie am Finalturnier des Billie Jean King Cup in Malaga um zwei Tage verschoben. Das Duell zwischen Gastgeber Spanien und Polen findet erst am Freitag statt. In Spanien waren zuletzt bei heftigen Unwettern mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Neben der besonders stark betroffenen Region Valencia hatte es auch in Andalusien grosse Schäden wegen Starkregens und Überflutungen gegeben. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, habe man sich entschieden, die Begegnung Spanien gegen Polen zu verschieben, hiess es in einer Mitteilung der Veranstalter.

