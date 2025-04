Per E-Mail teilen

Legende: Müssen gegen die Ukraine gross aufspielen Céline Naef (vorne) und Jil Teichmann. Keystone/Piotr Polak

BJKC: Schweizerinnen wohl nicht am Finalturnier

Das Finalturnier beim Billie Jean King Cup (vom 6. bis 21. September im chinesischen Shenzhen) wird aller Voraussicht nach ohne die Schweiz stattfinden. Am Tag nach der 0:3-Niederlage der Schweizerinnen gegen Polen schlug die Ukraine die Gastgeberinnen mit 3:0 und gab dabei keinen Satz ab. Damit können einerseits die Polinnen die Dreiergruppe nicht mehr gewinnen. Andererseits sichert sich die Equipe von Coach Heinz Günthardt nur dann noch Rang 1, wenn sie die Ukraine ihrerseits 3:0 und mit 6:0 Sätzen schlägt. Angesichts der ukrainischen Einzelspielerinnen Jelina Switolina (WTA 18) und Marta Kostyuk (WTA 25) wäre dies ein wahres Husarenstück.

Monte-Carlo: De Minaur schlägt Dimitrov 6:0, 6:0

In den Viertelfinals des ATP-1000-Turniers in Monte-Carlo ist es zu einem Novum auf der Männertour gekommen. Der Australier Alex de Minaur (ATP 10) schlug den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 18) mit einer «Brille», sprich mit 6:0, 6:0. Dies hatte es auf dieser Stufe noch nie so spät im Turnier gegeben. De Minaur trifft im Halbfinal auf Lorenzo Musetti aus Italien, der den dreifachen Monte-Carlo-Champion Stefanos Tsitsipas (GRE) ausschaltete.

Resultate