Lospech für Schweizerinnen in BJKC-Quali

Die Schweizer Tennisfrauen treffen in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups am 12. und 13. April zuhause auf Polen. Die Schweizerinnen bekunden Lospech: Sollte die Weltnummer 1 Iga Swiatek spielen, wäre Polen Favorit – zumal Belinda Bencic als werdende Mutter nicht zur Verfügung stehen wird. Gespielt wird aller Voraussicht nach in Biel. Der Sieger bestreitet das Finalturnier im Herbst 2024, der Verlierer muss um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen. Erstmals seit drei Jahren muss sich die Schweiz wieder für das Finalturnier qualifizieren.

Schweiz im Davis Cup in den Niederlanden

Bei den Männern tritt das Davis-Cup-Team in der Qualifikation für das Finalturnier Anfang Februar in den Niederlanden an. Die «Oranje» sind mit den Top-50-Spielern Tallon Griekspoor und Botic van de Zandschulp leicht stärker einzustufen als die vom Routinier Stan Wawrinka angeführten Schweizer. 6 von bisher 9 Duellen hat die Schweiz gewonnen. Die Sieger der 12 Duelle im Februar qualifizieren sich für die so genannten Finals mit 4 Vierergruppen an 4 verschiedenen Orten im September.