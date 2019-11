Legende: Können auf eine beispiellose Karriere zurückblicken Bob und Mike Bryan. imago images

Bryan-Brothers hören 2020 auf

Die Zwillinge Bob und Mike Bryan haben ihren Rücktritt angekündigt. Das erfolgreichste Doppel der Geschichte will nach den US Open 2020 aufhören. Beim Grand-Slam-Turnier in New York hatten die mittlerweile 41-Jährigen 1995 ihr Grand-Slam-Debüt gegeben. Sie haben seither zusammen 118 Titel gewonnen, darunter jedes der 4 Grand Slams mindestens zweimal. 2012 gewannen sie bei den Olympischen Spielen in London die Goldmedaille.

Bulgarien ersetzt die Schweiz beim ATP Cup

Die letzten Teilnehmer beim erstmals durchgeführten ATP Cup im kommenden Januar sind bekannt. Für die Schweiz, die nach dem Verzicht von Roger Federer nicht mehr zu den besten 24 Teams gehört, rückt Bulgarien mit Grigor Dimitrov nach. Ausschlaggebend für die Verteilung der Startplätze ist die Weltranglisten-Position des jeweils besten Spielers. Die Teams spielen vom 3. bis 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney um den Titel des mit 15 Millionen Dollar dotierten Events. Für die Sieger gibt es 750 Weltranglisten-Punkte.