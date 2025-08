Legende: 5. Sieg in Folge Viktorija Golubic. Imago/NurPhoto

Golubic visiert 1. Titel des Jahres an

Viktorija Golubic steht beim WTA-125-Turnier in Warschau im Final. Die Zürcherin (WTA 90) gewann ihren Halbfinal gegen Dominika Salkova (CZE/WTA 183) mit 7:5, 6:1 und trifft im Endspiel am Samstag mit Katerina Siniakova (WTA 89) auf eine weitere Tschechin. Golubic war im Startsatz 2:5 in Rücklage geraten, ehe sie aufdrehte und nichts mehr anbrennen liess. Die 32-Jährige könnte in Warschau ihren ersten Titel des Jahres realisieren – wenn auch «nur» auf zweithöchster Stufe.