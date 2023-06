Legende: Nicht im All England Club dabei Karen Chatschanow. imago images/Xinhua

Chatschanow erlitt Ermüdungsbruch

Das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon (ab 3. Juli) wird ohne Karen Chatschanow über die Bühne gehen. Der Russe, in der Weltrangliste auf Platz 11 geführt, erlitt eine Stressfraktur im Rückenbereich und verpasst damit den Rasenklassiker. Dies vermeldete der 27-Jährige in den sozialen Medien. Bei den French Open, wo er sich die Verletzung zuzog, hatte er den Viertelfinal erreicht und dort gegen den späteren Champion Novak Djokovic in 4 Sätzen verloren. Chatschanow hatte bereits im Vorjahr in Wimbledon gefehlt. Damals waren die russischen und belarussischen Profis wegen dem Ukraine-Krieg nicht startberechtigt gewesen.