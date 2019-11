Legende: Hat genug. Dominika Cibulkova. imago images

Mit 30 ist Schluss für Cibulkova

Die 30-jährige Dominika Cibulkova (WTA 35) erklärte an ihrem Wohnort Bratislava den Rücktritt vom Tennissport. Cibulkova gewann auf Hartplätzen, Rasen und in der Halle insgesamt 8 Turniere und schaffte es vor 2 Jahren auf Platz 4 der Weltrangliste. 2014 erreichte sie an den Australian Open als erste Slowakin einen Grand-Slam-Final, den sie gegen Li Na verlor.