Legende: Brauchte keine Anlaufzeit in China Marin Cilic. imago images/VCG

Cilic siegreich bei Comeback

Marin Cilic (ATP 373) hat in Hangzhou sein erstes ATP-Turnier seit 3 Jahren gewonnen. Der 35-jährige Kroate besiegte im Final den Chinesen Zhang Zhizhen (ATP 43) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Cilic (1,98 m) und Zhang (1,93 m), die zum ersten Mal gegeneinander spielten, profitierten in beiden Sätzen von ihrer Körpergrösse und servierten 18 (Cilic) und 14 Asse (Zhang). Cilic hatte zuletzt im Oktober 2021 beim ATP-Turnier in St. Petersburg triumphiert. Im Frühjahr musste sich der Kroate einer Knieoperation unterziehen und verpasste fast die gesamte Saison. In China trat Cilic mit einer Wildcard und erstmals seit Februar auf ATP-Stufe an.

01:37 Video Archiv: Stricker mit Coup gegen Cilic bei Debüt Aus Sport-Clip vom 18.05.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Shang mit historischem Triumph

Der Teenager Shang Juncheng besiegte im Final der Chengdu Open den italienischen Olympia-Bronzemedaillengewinner Lorenzo Musetti mit 7:6 (7:4) und 6:1. Er ist damit erst der zweite chinesische Spieler nach Wu Yibing (Turniersieg letztes Jahr in Dallas), der einen ATP-Titel gewinnen konnte. Die ehemalige Nummer 1 der Junioren ist mit 19 Jahren auch der jüngste ATP-Turniersieger dieser Saison.