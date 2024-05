Legende: Ehemalige Weltnummer 1 am Genfersee Andy Murray bereitet sich in der Schweiz auf die French Open vor. Keystone/Rebecca Blackwell

Murray beim ATP-Turnier in Genf am Start

Die Organisatoren des am 18. Mai beginnenden ATP-250-Turniers in Genf haben die erste von drei Wildcards an Andy Murray vergeben. Die ehemalige Weltnummer 1 aus Schottland schlägt erstmals in der Calvinstadt auf. Der zweifache Olympiasieger (ATP 77) tut sich in diesem Jahr sehr schwer und hat von 13 Partien nur fünf gewinnen können. Andy Murray ist indes nicht der erste Murray in Genf. Im Vorjahr gewann Bruder Jamie an der Seite des Neuseeländers Michael Venus das Doppel-Turnier.