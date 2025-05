Legende: Serviert erneut in Roland Garros Stan Wawrinka steht an den French Open ohne Umweg im Haupttableau. Getty Images/Pedro Salado

Wawrinka steht in Paris im Hauptfeld

Stan Wawrinka wird zum 20. Mal an den French Open aufschlagen. Die Organisatoren von Roland Garros bestätigten am Dienstag, dass der 40-jährige Schweizer mit einer Wildcard ausgestattet wird. Damit steht Wawrinka automatisch im Hauptfeld des 2. Grand-Slam-Turniers des Jahres und muss sich nicht durch die Qualifikation kämpfen. Wawrinka, der in der Weltrangliste nur noch Position 132 belegt, gehört in Paris zu den Publikumslieblingen. Vor 10 Jahren konnte er das Turnier mit einem Viersatzsieg im Final über Novak Djokovic gewinnen.

Feldbausch in Genf-Quali dabei

Der 19-jährige Kilian Feldbausch aus Genf hat die zweite Wildcard für die am Samstag beginnende Qualifikation des Geneva Open erhalten. Die Nummer 514 der Weltrangliste wird bei ihrer ersten Teilnahme in Genf eine gute Gelegenheit haben, wertvolle Punkte zu sammeln. Die erste Wildcard ging an den Schweden Leo Borg, Sohn des legendären Björn Borg.