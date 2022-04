Legende: Kürt seinen Sieger für zwei Jahre in Malaga Der Davis Cup. imago images/Bildbyran

Davis Cup gastiert erneut in Spanien

Das Finalturnier im Davis-Cup-Wettbewerb wird 2022 (21. bis 27. November) und 2023 in der südspanischen Stadt Malaga ausgetragen. Zuletzt hatte dieses in Madrid stattgefunden. Die acht Finalisten werden im September in der Gruppenphase ermittelt, die in Hamburg, Bologna, Glasgow und einer vierten, noch zu bestimmenden Stadt ausgetragen werden. Die Gruppen werden am 26. April ausgelost.