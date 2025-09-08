Legende: Nächstes Highlight in der Karriere für Henry Bernet. Freshfocus/Claudio De Capitani

Bernet für Davis-Cup-Team aufgeboten

Henry Bernet gehört zum ersten Mal zum Schweizer Davis-Cup-Team. Der 18-jährige Basler wurde für das Duell gegen Indien am 12./13. September in Biel aufgeboten. Der Junioren-Sieger der Australian Open, der in der ATP-Weltrangliste Platz 603 einnimmt und den verletzten Leandro Riedi ersetzt, stösst zum Quartett Jérôme Kym (ATP 155), Marc-Andrea Hüsler (ATP 222), Dominic Stricker (ATP 244) und Jakub Paul (ATP 292). In der Begegnung geht es um den Verbleib in der Weltgruppe 1.