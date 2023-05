Legende: Durften sich feiern lassen Die Schweizer qualifizierten sich dank einem Sieg gegen Deutschland für die Gruppen-Finals. Keystone/PETER SCHNEIDER

Davis Cup: Schweiz startet gegen Frankreich

Das Schweizer Davis-Cup-Team trifft vom 12. bis 17. September an den Gruppen-Finals in Manchester zuerst auf Frankreich. Die Schweiz spielt in dieser Woche am Dienstag gegen die Franzosen, dann am Freitag gegen Gastgeber Grossbritannien und zum Abschluss am Samstag gegen Australien. 2 der 4 Teams dieser Gruppe B erreichen die Viertelfinals im November.

01:33 Video Archiv: Wawrinka verwandelt den Matchball zum Schweizer Sieg über Deutschland Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Genf stattet Zverev mit Wildcard aus

Das ATP-250-Turnier von Genf (Auftakt am Sonntag) ist um eine Attraktion reicher. Mit Olympiasieger Alexander Zverev schlägt der Turniersieger der Ausgabe 2019 erneut am Lac Léman auf. Die Organisatoren vergaben ihre zweite Wildcard nach Grigor Dimitrov an den Deutschen. Die Weltnummer 22 versucht nach der bitteren Aufgabe im letztjährigen Paris-Halbfinal den Anschluss an die Weltspitze wieder herzustellen. Auf Einladung darf der junge Schweizer Jérôme Kym (20) die Qualifikation bestreiten.

SRF überträgt ab Montag täglich das Topspiel aus Genf Box aufklappen Box zuklappen Ab Montag gibt es jeweils um 18:00 Uhr die Partie des Tages beim ATP-250er-Turnier in Genf live zu sehen. Die Halbfinals sind am Freitag ab 14:00 Uhr im SRF-Programm, das Endspiel zeigen wir Ihnen am Samstag um 15:00 Uhr live auf SRF info sowie in der Sport App.