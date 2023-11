Legende: Avancierte zum Helden für Finnland Otto Virtanen. imago images/Camilla Stolen

Kanada verpasst Davis-Cup-Halbfinals

Titelverteidiger Kanada hat beim Davis-Cup-Finalturnier in Malaga völlig überraschend den Halbfinal-Einzug verpasst. In Abwesenheit des verletzten Topspielers Félix Auger-Aliassime verlor der Favorit gegen Finnland 1:2. Zum Auftakt hatte Milos Raonic kurzen Prozess mit Patrick Kaukovalta gemacht. Im 2. Einzel musste sich Gabriel Diallo Otto Virtanen 4:6, 5:7 geschlagen geben. Virtanen, 171. der ATP-Rangliste, avancierte im entscheidenden Doppel mit Harri Heliovaara endgültig zum Helden. Das Duo gewann 7:5, 6:3 gegen Alexis Galarneau/Vasek Pospisil und sorgte so für die erste Überraschung des Turniers. Den Gegner der Skandinavier, die zum ersten Mal überhaupt in der Vorschlussrunde stehen, ermitteln am Mittwoch Tschechien und Australien.