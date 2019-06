Legende: Blickt in eine ungewisse Zukunft voraus Juan Martin del Potro. imago images

Del Potro vor Karriereende?

Nach seinem Kniescheibenbruch in der Partie gegen Denis Shapovalov beim ATP-Turnier im Queen's Club bangt Juan Martin del Potro um seine weitere Karriere. «Ich weiss nicht, ob das Spiel das letzte überhaupt war», so der 30-Jährige auf Instagram. Es ist nicht die erste schwere Verletzung des Argentiniers: Seit dem US-Open-Sieg 2009 musste er sich 3 Mal am linken sowie einmal am rechten Handgelenk operieren lassen.

Murray weiter auf Siegeskurs

Andy Murray spielt bei seinem Comeback auf der ATP-Tour weiter erfolgreich und steht beim Turnier von Queen's im Final. An der Seite von Feliciano Lopez besiegte der 32-Jährige in der Doppelkonkurrenz zunächst Dan Evans/Ken Skupski und anschliessend auch Henri Kontinen/John Peers. Das Turnier in London ist für den Schotten das erste seit seiner Hüft-OP im Februar.

Lauf von Auger-Aliassime gestoppt

In einem Generationenduell besiegte Feliciano Lopez (37) das kanadische Talent Félix Auger-Aliassime (18) im Halbfinal von Queen's. Der Spanier siegte nach verlorenem Startsatz 6:7, 6:3, 6:4. Der Altersunterschied der beiden war der grösste in einem Halbfinal auf ATP-Stufe seit 42 Jahren.