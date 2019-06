Del Potro muss erneut operiert werden

Juan Martin del Potro wird das Verletzungspech nicht los. Der Argentinier verletzte sich am Mittwoch beim Rasenturnier in Queen's am rechten Knie. Del Potro glitt auf dem glitschigen Rasen aus und zog sich einen Bruch der rechten Kniescheibe zu. Dieselbe Verletzung hatte sich der 30-Jährige bereits im Oktober 2018 zugezogen und war monatelang ausgefallen. Behandelte er die Verletzung damals noch konservativ, muss er nun operiert werden. Wie lange Del Potro ausfällt, ist noch nicht klar.

Murray mit erfolgreichem Comeback im Doppel

Andy Murray ist mit einem schönen Erfolg auf die ATP Tour zurückgekehrt. Der Wimbledon-Sieger von 2013 und 2016 überstand im Queen's Club im Doppel an der Seite des Spaniers Feliciano Lopez die 1. Runde gegen das topgesetzte kolumbianische Duo Juan Sebastian Cabal/Robert Farah. Murray/Lopez setzten sich 7:6 (7:5), 6:3 durch. «Es war grossartig, ich habe es sehr genossen. Am Anfang war ich noch ein bisschen langsam, aber es wurde immer besser», sagte Murray der BBC. Wegen chronischer Schmerzen an der Hüfte hatte Murray im Januar an den Australian Open sein baldiges Karriereende angekündigt und sich dann einer neuerlichen Operation unterzogen.

