Del Potro muss erneut unters Messer – Murray nicht in Miami

Legende: Kommt er noch einmal zurück auf die Tour? Juan Martin del Potro. imago images

Vierte Knie-OP für Del Potro

Juan Martin del Potro wird das Verletzungspech einfach nicht los. Der argentinische US-Open-Champion von 2009 muss sich für seinen Traum von einer erneuten Olympia-Teilnahme zum 4. Mal am rechten Knie operieren lassen. Das teilte der 32-Jährige via Instagram mit. Del Potro hatte sich 2018 und 2019 die rechte Kniescheibe gebrochen, seinen letzten Match bestritt er im Juni 2019. «Wir haben es mit einer konservativen Therapie versucht, aber die Schmerzen sind noch immer da. Mein Arzt weiss, dass ich wieder Tennis spielen und an den Olympischen Spielen teilnehmen möchte», teilte «Delpo» mit.

Murray muss für Miami passen

Der 3-fache Grand-Slam-Sieger Andy Murray hat seine Teilnahme am Masters in Miami abgesagt. Den 33 Jahre alten Schotten, der eine Wildcard für das ATP-Turnier erhalten hatte, setzt eine Leistenverletzung ausser Gefecht. Murray hätte zum ersten Mal seit 2016 wieder bei den Miami Open am Start sein sollen, 2009 und 2013 hatte er das Turnier gewonnen.