Legende: Vize-Präsident des DTB Dirk Hordorff. imago images

Nationale Tennis-Serie in Deutschland

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) plant in der Woche ab dem 8. Juni den Start einer wohl hochkarätig besetzten nationalen Serie. Dies bestätigte Vizepräsident Dirk Hordorff der Sportagentur SID. Geplant wird gemäss Hordorff mit 32 Männern und 24 Frauen, am Montag werden die Einladungen verschickt. Dann sollen auch weitere Details bekanntgegeben werden. «Mit Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber haben wir gesprochen, sie sind interessiert und haben ihre Bereitschaft bekundet», so Hordorff. In Österreich soll eine vergleichbare Serie bereits ab dem 25. Mai gestartet werden. Die internationale Tennistour pausiert derzeit aufgrund der Corona-Pandemie bis mindestens am 13. Juli.