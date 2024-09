Legende: Er hat das Siegen verlernt Auf ATP-Stufe gewann Stan Wawrinka letztmals Anfang Juli einen Match. Imago/Cover-Images

Wawrinka auch in Peking schon out

Stan Wawrinka tritt weiter an Ort. Der 39-jährige Waadtländer schied auch beim ATP-500-Turnier in Peking in der 1. Runde aus. Der dank einer Wildcard direkt ins Haupttableau aufgerückte Romand unterlag dem Russen Roman Safiullin, gegen den er zuvor noch nie gespielt hatte, 3:6, 4:6. Safiullin (ATP 69) trat als Lucky Loser anstelle des Deutschen Jan-Lennard Struff an. Wawrinka (ATP 234) bezog bei seinem 12. Turnier in diesem Jahr auf der Tour die 8. Erstrunden-Niederlage. Über die 2. Runde kam er noch gar nicht hinaus. Mit der neuerlichen Niederlage verpasste Wawrinka die Möglichkeit, in der 2. Runde den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (ITA) herauszufordern.