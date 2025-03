Legende: Verpasste den Turniersieg in Genf 2023 knapp Grigor Dimitrov. imago images/AAP/Darren England

Dimitrov kehrt nach Genf zurück

Nach dem dreifachen Sieger Casper Ruud (ATP 5) nimmt mit Grigor Dimitrov (ATP 15) ein weiterer hochkarätiger Spieler an der 10. Ausgabe der Geneva Open vom 17. bis 24. Mai teil. Der ehemalige Weltranglisten-Dritte aus Bulgarien hat 9 Turniere auf der ATP-Tour gewonnen, sein grösster Erfolg ist der Triumph an den ATP Finals 2017 in London. Zudem stand er an 3 Grand-Slam-Events in den Halbfinals. In Genf erreichte er 2023 den Final.