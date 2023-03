Legende: Hat das Turnier in Miami schon 6 Mal gewonnen Novak Djokovic. Keystone/AP/Kamran Jebreili

Keine Ausnahme für Djokovic

Novak Djokovic verpasst auch das nächste wichtige Turnier. Weil der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Serbe noch immer nicht in die USA einreisen darf, fehlt er auch beim ATP-1000-Turnier in Miami von kommender Woche. «Wir haben versucht, für Novak Djokovic eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber das hat nicht geklappt», sagte Turnierdirektor James Blake. Für eine Ausnahmeregelung für den 22-fachen Grand-Slam-Sieger und Weltranglistenersten hatte sich unter anderen Floridas Gouverneur Ron DeSantis eingesetzt. Auch der US-amerikanische Tennisverband USTA und die Organisatoren des US Open hatten ihre Unterstützung zugesagt. Noch bis 11. Mai gilt in den USA die Regel, dass man als Ausländer einen Impfnachweis braucht, wenn man mit dem Flugzeug einreist.

