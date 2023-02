Legende: Will in Indian Wells und Miami spielen Novak Djokovic. imago images/USA TODAY Network

Djokovic hofft auf Teilnahme in Indian Wells und Miami

Novak Djokovic bemüht sich um eine Sondergenehmigung für die Einreise in die USA. Der Australian-Open-Sieger möchte die ATP-1000-Turniere in Indian Wells und Miami trotz fehlender Impfung gegen Covid-19 bestreiten. Dies teilte sein Bruder Djordje mit. Die Impfpflicht für Nicht-US-Bürger, die in die USA einreisen wollen, soll nicht vor Beginn des Turniers in Indian Wells (ab 9. März) aufgehoben werden. Auf der Nennliste für das Turnier in Kalifornien steht der Weltranglisten-Erste aber, er hat den Event in der Wüste Kaliforniens 5 Mal gewonnen. Djokovic hatte im letzten Jahr wegen seines Impfstatus sämtliche Turniere in Nordamerika verpasst.

02:30 Video Archiv: Djokovic gewinnt Australian Open zum 10. Mal Aus Sportpanorama vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.

Wawrinka trifft auf Bublik

Stan Wawrinka (ATP 134) bekommt es zum Auftakt des ATP-500-Turniers von Rotterdam mit Alexander Bublik (ATP 50) zu tun. Der Waadtländer hatte den Kasachen am 30. Dezember bei der Neuauflage des United Cup in Sydney in 2 Sätzen geschlagen. Marc-Andrea Hüsler (ATP 49) bestreitet sein Erstrundenspiel in Rotterdam gegen den niederländischen Wildcard-Inhaber Gijs Brouwer (ATP 158).