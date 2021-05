Legende: Siegt zuhause Novak Djokovic. Keystone

Djokovic bezwingt Molcan im Belgrad-Final

Mit dem 83. Turniersieg seiner Karriere hat sich der Weltranglistenerste Novak Djokovic auf das French Open eingestimmt. Der 34-jährige Serbe gewann den Final in Belgrad gegen den Qualifikanten Alex Molcan aus der Slowakei in 88 Minuten mit 6:4, 6:3 und sicherte sich damit den dritten Titel an seinem Heimturnier nach 2009 und 2011. Trotz des klaren Resultats zeigte sich Djokovic noch nicht in Bestform. Gegen Molcan gab er viermal seinen Aufschlag ab. Am French Open in Paris bekommt es Djokovic, der im Februar das Australian Open gewonnen hatte, in der 1. Runde mit dem Amerikaner Tennys Sandgren zu tun.