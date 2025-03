Legende: Steht vor seinem 100. Titel Novak Djokovic. imago images/Imagn Images

Djokovic lässt Dimitrov in Miami keine Chance

Novak Djokovic hat beim ATP-1000-Turnier in Miami dank einem 6:2, 6:3-Sieg gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov zum 8. Mal den Final erreicht. Die letzte Endspiel-Teilnahme des Serben liegt 9 Jahre zurück, damals holte er sich in Florida schliesslich seinen 6. Titel. Finalgegner am Sonntag ist entweder der Amerikaner Taylor Fritz oder der überraschende Tscheche Jakub Mensik. Setzt sich Djokovic am Sonntag durch, löst er Roger Federer als ältesten Turniersieger auf dieser Stufe ab. Federer war bei seinem letzten Triumph an einem ATP-1000-Turnier, den er vor 6 Jahren ebenfalls in Miami errungen hatte, 37 Jahre und 236 Tage alt. Djokovic hat am Finaltag 37 Jahre und 313 Tage auf dem Buckel. Zum Altersrekord könnte ein Jubiläum dazu kommen. Es wäre der 100. Turniersieg für Djokovic.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final beim ATP-1000-Turnier in Miami sehen Sie am Sonntag ab 21:00 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Den Final der Frauen zwischen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula können Sie am Samstag ab 20:00 Uhr im Livestream mitverfolgen.

ATP Miami

Wawrinka scheitert im Neapel-Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 168) hat beim Challenger-Turnier von Neapel in der 3. Runde die Segel streichen müssen – und dies ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag. Der Romand unterlag dem Italiener Luciano Darderi (ATP 61) in 1:20 Stunden mit 3:6, 4:6. Nach zwei souveränen Siegen in Süditalien hatte der dreifache Grand-Slam-Sieger am Freitag gegen den Einheimischen das Nachsehen. Darderi reichte im 1. Satz ein Break zum 3:1. Im 2. Durchgang konnte Wawrinka einen Breakrückstand zum 3:3 wettmachen, nur um sich unmittelbar darauf gleich wieder den Service vorentscheidend abnehmen zu lassen.