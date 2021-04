Djokovic in Monte Carlo überraschend früh out

Evans wirft Djokovic im Achtelfinal raus

Für Novak Djokovic hat das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo überraschend früh geendet. Der Weltranglistenerste unterlag Dan Evans (ATP 33) im Achtelfinal 4:6, 5:7. Der Serbe leistete sich beim erstmaligen Aufeinandertreffen mit dem Briten nicht weniger als 45 unerzwungene Fehler. «Das war sicherlich eine meiner schlechtesten Leistungen in den vergangenen Jahren», sagte Djokovic im Anschluss an die Niederlage. «Ich habe mich einfach schrecklich auf dem Platz gefühlt», so der 33-Jährige, der im 2. Durchgang einen Satzball vergab. Für Djokovic war es das erste Turnier seit seinem Triumph bei den Australian Open im Februar – und die erste Niederlage der Saison.