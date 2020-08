Djokovic in New York ohne Probleme im Halbfinal

Djokovic ohne Umwege, Medwedew raus

Novak Djokovic marschiert in New York mit einem 6:3, 6:1 gegen Jan-Lennard Struff (ATP 34) in die Halbfinals. Der serbische Weltranglisten-1. benötigte gegen den 30-jährigen Deutschen nur 62 Minuten. Djokovics Gegner im Halbfinal der Cincinnati Open ist der an Nummer 8 gesetzte Roberto Bautista Agut. Der Spanier eliminierte den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew 1:6, 6:4, 6:3.

Auch Nishikori sagt für US Open ab

Kei Nishikori verzichtet auf eine Teilnahme an den US Open. Der 30-jährige Japaner verkündete sein Forfait 10 Tage nachdem er sich an seinem Wohnsitz in Florida wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne begeben hatte. Der Test sei inzwischen negativ, Spiele über 5 Gewinnsätze nach dieser langen Trainingspause aber wenig sinnvoll, so Nishikori.

Del Potro erneut operiert

Der argentinische Tennisstar Juan Martin del Potro ist zum 3. Mal am rechten Knie operiert worden. Der frühere US-Open-Sieger hatte sich 2018 und 2019 die rechte Kniescheibe gebrochen. Der 31-Jährige musste in seiner Karriere bereits 7 Eingriffe über sich ergehen lassen: 3 im Knie, einen im rechten und 3 im linken Handgelenk.