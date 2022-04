Legende: Darf auf dem «heiligen Rasen» spielen Novak Djokovic. Keystone/AP Photo/Alberto Pezzali

Djokovic in Wimbledon spielberechtigt

Novak Djokovic erhält die Erlaubnis, in Wimbledon anzutreten. Wie der All England Club am Dienstag bekannt gab, sind auch nicht gegen Covid-19 geimpfte Spieler beim Grand-Slam-Rasenturnier in London (ab 27. Juni) startberechtigt. Sally Bolton, CEO des All England Club, sagte: «Auch wenn wir alle Spieler dazu ermutigen, sich impfen zu lassen, so ist die Impfung dennoch keine Voraussetzung für eine Teilnahme.» Wegen seiner Weigerung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, hatte Djokovic unter anderem die Turniere in Melbourne, Indian Wells und Miami verpasst.

03:06 Video Archiv: Djokovic holt in Wimbledon den 20. Grand-Slam-Titel Aus Sport-Clip vom 11.07.2021. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.

Nadal gibt Comeback in Madrid

Rafael Nadal hat am Dienstag seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Madrid (1.5. bis 8.5.) bekanntgegeben. Der fünffache Madrid-Champion laborierte zuletzt an einer Rippenverletzung, sein letztes Spiel bestritt Nadal vor etwas mehr als einem Monat, als er im Final von Indian Wells dem US-Amerikaner Taylor Fritz unterlag. Für die spanische Weltnummer 4 wird es das erste Turnier des Jahres auf seiner Lieblingsunterlage Sand sein.