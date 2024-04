Legende: Schlägt in diesem Jahr nicht in der «Caja Magica» auf Novak Djokovic. Imago Images/PanoramiC/Laurent Lairys

ATP-1000-Turnier in Madrid ohne Djokovic

Novak Djokovic verzichtet kommende Woche auf die Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Madrid. Die serbische Weltnummer 1 will sich stattdessen bestmöglich auf die French Open (26.5. bis 9.6.) vorbereiten. Neben den 4 Major-Turnieren liegt der Fokus des 36-Jährigen auch auf den Olympischen Spielen in Paris (Tennis vom 27.7. bis 4.8.). Madrid ist nicht der erste Event der ATP-1000-Serie, den Djokovic in der laufenden Saison auslässt. Bereits in Miami trat der Rekord-Grand-Slam-Champion nicht an.

05:50 Video Archiv: Djokovic gewinnt die French Open 2023 Aus Sport-Clip vom 11.06.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 50 Sekunden.

Muguruza tritt zurück

Garbine Muguruza, die zuletzt im Januar 2023 auf dem Tennisplatz stand, hat im Alter von 30 Jahren ihren Rücktritt erklärt. Die ehemalige Weltranglistenerste erklärte, «die Zeit gekommen ist, sich zu verabschieden». «Es war eine lange und schöne Karriere», fährt sie fort. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, in den Ruhestand zu gehen.» Muguruza hat zwei Grand-Slam-Titel in ihrem Palmarès. 2016 gewann sie die French Open, ein Jahr triumphierte sie in Wimbledon. Bei den Australian Open erreichte sie 2020 den Final.