Legende: Reist nicht nach Sydney Novak Djokovic. imago images

Djokovic verzichtet auf ATP Cup

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP Cup (31.12.-9.1.) in Sydney abgesagt. Dies gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Anstelle der Nummer 1 wird das Team von Dusan Lajovic (ATP 33) angeführt. Djokovic befeuert mit seinem Rückzug Spekulationen um eine mögliche Absage für die am 17. Januar beginnenden Australian Open. Zwar steht der 34-Jährige auf der Meldeliste des Grand-Slam-Turniers, doch macht der Rekordsieger aus seinem Impfstatus weiter ein Geheimnis. Bei den Australian Open dürfen nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler aufschlagen.