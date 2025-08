Legende: Seit Wimbledon ohne Ernstkampf Novak Djokovic. IMAGO / Propaganda Photo

Djokovic nicht in Cincinnati

Novak Djokovic verpasst nach dem ATP-1000-Turnier in Kanada auch dasjenige von kommender Woche in Cincinnati. Wie der Veranstalter eine Meldung der Sport-Website «The Athletic» bestätigte, sagte der 24-fache Grand-Slam-Champion seine Teilnahme ab. Der 38-jährige Serbe wird damit ohne Ernstkampf seit dem verlorenen Wimbledon-Halbfinal zu den US Open antreten. Im Gegensatz zum aktuell laufenden Turnier in Toronto werden in Cincinnati die Nummern 1 und 2 Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wieder dabei sein.

Swiatek in Montreal out

Der Siegeszug von Iga Swiatek ist zu Ende. Gut drei Wochen nach ihrem ersten Triumph in Wimbledon scheitert die Polin am WTA-1000-Turnier in Montreal im Achtelfinal an Clara Tauson. Die Weltnummer 19 aus Dänemark lieferte beim 7:6 (7:1), 6:3-Sieg eine starke Leistung ab. Damit ist auch die Nummer 2 des Turniers in der Hauptstadt der kanadischen Provinz Québec nicht mehr im Tableau vertreten. Tags zuvor hatte sich bereits die topgesetzte Amerikanerin Coco Gauff gegen die Einheimische Victoria Mboko in zwei Sätzen geschlagen geben müssen.