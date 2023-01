Djokovic triumphiert in Adelaide – Osaka nicht in Melbourne

Djokovic gewinnt 92. ATP-Titel und zieht mit Nadal gleich

Novak Djokovic präsentiert sich eine Woche vor dem Start der Australian Open in Topform: Der 35-jährige Serbe gewann seinen 92. Titel auf der ATP-Tour und zog damit mit Rafael Nadal gleich. Djokovic entschied den hochklassigen Final in Adelaide gegen den Amerikaner Sebastian Korda mit 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4 für sich. Im zweiten Satz wehrte der 9-fache Australian-Open-Sieger beim Stand von 5:6 einen Matchball ab und setzte sich nach insgesamt 3:09 Stunden durch. Für Djokovic ist es eine besondere Rückkehr nach Australien. Vor einem Jahr hatte er wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus noch vor seinem ersten Spiel bei den Australian Open das Land verlassen müssen.

Osaka nicht an den Australian Open

Die zweifache Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka hat den Organisatoren eine Woche vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres abgesagt. Einen Grund für den Rückzug nannte die Japanerin nicht. Osaka, die 2019 und 2021 in Melbourne gewann, hat seit ihrem Rücktritt von einem Turnier in Tokio im vergangenen September aufgrund von Bauchschmerzen kein einziges Turnier mehr bestritten. Sie ist in der Weltrangliste auf Platz 42 abgerutscht.

02:33 Video Osaka gewinnt in Melbourne ihren 4. Grand-Slam-Titel Aus Sport-Clip vom 20.02.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Teichmannn übersteht Quali in Adelaide

Jil Teichmann (WTA 35) hat sich in der Qualifikation des WTA-500-Turniers in Adelaide durchgesetzt. Die Linkshänderin besiegte in der zweiten und letzten Runde die als Nummer 1 gesetzte Amanda Anisimova (WTA 23). Die Seeländerin setzte sich am Sonntag nach 2:12 Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 gegen die US-Amerikanerin durch. In der ersten Runde hatte sie nur 51 Minuten gebraucht, um die Australierin Olivia Tjandramulia (WTA 429) mit 6:1, 6:0 zu besiegen.