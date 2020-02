Djokovic triumphiert in Dubai

Legende: 79. Titel in Djokovics Karriere Die Weltnummer 1 triumphiert beim ATP-Turnier in Dubai bereits zum fünften Mal. imago images

Einmal mehr geht Novak Djokovic als Sieger vom Platz. Der Serbe schlägte beim ATP-Turnier in Dubai im Final den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 6) mit 6:3, 6:4. Damit bleibt die Weltnummer 1 im Kalenderjahr 2020 weiterhin ungeschlagen und holt sich mit seinem fünften Titel in Dubai den insgesamt 79. Turniersieg in seiner Karriere.

Nadal in Acapulco im Final

Rafael Nadal präsentiert sich beim ATP-Turnier in Acapulco weiter in Topform. Der Spanier setzte sich im Halbfinal gegen Grigor Dimitrov (ATP 22), den Bezwinger von Stan Wawrinka, mit 6:3, 6:2 durch. Der Bulgare führte im zweiten Satz mit 2:0, ehe Nadal ungefährdet zum Sieg marschierte. Im Endspiel trifft der 33-Jährige auf den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 35), der seinen Landsmann John Isner in 3 Sätzen bodigte.