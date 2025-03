Legende: Steht vor seinem 100. Titel Novak Djokovic. imago images/Imagn Images

Mensik fordert in Miami Djokovic

Novak Djokovic (ATP 5) hat beim ATP-1000-Turnier in Miami dank einem 6:2, 6:3-Sieg gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 15) zum 8. Mal den Final erreicht. Im Endspiel am Sonntag trifft der Serbe auf den überraschenden Tschechen Jakub Mensik (ATP 54), der sich mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) gegen den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 4) durchsetzte. Gewinnt Djokovic am Sonntag, löst er Roger Federer als ältesten Turniersieger auf dieser Stufe ab. Federer war bei seinem letzten Triumph an einem ATP-1000-Turnier, den er vor 6 Jahren ebenfalls in Miami errungen hatte, 37 Jahre und 236 Tage alt. Djokovic hat am Finaltag 37 Jahre und 313 Tage auf dem Buckel. Zum Altersrekord könnte ein Jubiläum dazu kommen. Es wäre der 100. Turniersieg für Djokovic.

ATP Miami

Wawrinka scheitert im Neapel-Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 168) hat beim Challenger-Turnier von Neapel in der 3. Runde die Segel streichen müssen – und dies ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag. Der Romand unterlag dem Italiener Luciano Darderi (ATP 61) in 1:20 Stunden mit 3:6, 4:6. Nach zwei souveränen Siegen in Süditalien hatte der dreifache Grand-Slam-Sieger am Freitag gegen den Einheimischen das Nachsehen. Darderi reichte im 1. Satz ein Break zum 3:1. Im 2. Durchgang konnte Wawrinka einen Breakrückstand zum 3:3 wettmachen, nur um sich unmittelbar darauf gleich wieder den Service vorentscheidend abnehmen zu lassen.

Kasatkina künftig für Australien

Die in Russland geborene Daria Kasatkina (WTA 12) hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie in Zukunft für Australien spielen wird. Ihr Antrag auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung war zuvor von der Regierung angenommen worden. Kasatkina hat auf der Tour unter neutraler Flagge gespielt, nachdem russische und belarussische Spielerinnen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im Jahr 2022 nicht mehr unter ihrer eigenen Flagge antreten durften. «Australien ist ein Ort, den ich liebe, der unglaublich gastfreundlich ist und an dem ich mich total zu Hause fühle. Ich liebe es, in Melbourne zu sein und freue mich darauf, mich dort niederzulassen», schrieb sie auf Instagram.