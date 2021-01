Legende: Geht mit Serbien als Titelverteidiger an den Start Novak Djokovic. Keystone

Keine Schweizer beim ATP Cup

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und French-Open-Sieger Rafael Nadal nehmen für Serbien respektive Spanien vom 1. bis 5. Februar in Melbourne am ATP Cup teil. Die beiden hatten ihre Länder bei der Premiere des Mannschaftswettbewerbes im letzten Jahr in den Final geführt. Diesen konnte Djokovic mit Serbien gewinnen. Am 20. Januar findet die Auslosung der 3 Vierergruppen statt, deren Sieger den Halbfinal erreichen. Während mit Deutschland, Österreich und Russland weitere Topnationen am ATP Cup starten werden, wird die Schweiz wie im Vorjahr nicht vertreten sein.

WTA-Kalender nimmt Form an

Nachdem im Dezember die Pläne der ersten 7 Wochen des Jahres bekanntgegeben worden waren, veröffentlichte die WTA am Dienstag ihren provisorischen Kalender der ersten Jahreshälfte 2021. Wird bis Ende Februar nur reduziert gespielt, nimmt der Kalender der Frauen-Tour ab März Fahrt auf. Die Turniere in Doha, Lyon, Dubai, Guadalajara, St. Petersburg und Monterrey machen den Auftakt, ehe ab dem 25. März – analog zu den Männern – in Miami gespielt wird. Danach sollen die europäische Sand- und Rasensaison wie gewohnt über die Bühne gehen.