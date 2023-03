Legende: Erste Pleite im Jahr 2023 Novak Djokovic. Keystone / AP Photo / Kamran Jebreili

Djokovic von Medwedew geschlagen

Der Weltranglistenerste und Australian-Open-Champion Novak Djokovic hat seine erste Niederlage in diesem Jahr einstecken müssen. Nach 15 Siegen in Folge verlor der Serbe im Halbfinal des ATP-500-Turniers in Dubai 4:6, 4:6 gegen Daniil Medwedew (ATP 7). Je ein Break reichte dem Moskauer. Der 27-jährige Russe gewann zuletzt die Turniere in Rotterdam und Doha und ist seinerseits seit 13 Partien ungeschlagen. Im Final trifft die Weltnummer 7 am Samstag auf seinen eine Position vor ihm klassierten Landsmann Andrej Rublew.