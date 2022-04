Legende: Hat sich das wohl anders vorgestellt Novak Djokovic. Getty Images/Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Djokovic früh out

Novak Djokovic ist bei seinem Comeback nach rund anderthalb Monaten Zwangspause früh gescheitert. Der 34-jährige Weltranglisten-Erste aus Serbien musste sich nach einem Auftaktfreilos in der 2. Runde des ATP-1000-Turniers in Monte Carlo Alejandro Davidovich Fokina (ESP/ATP 46) mit 3:6, 7:6 (7:5), 1:6 geschlagen geben. Djokovic hatte zuvor aufgrund seiner Impfskepsis aussetzen müssen: An den Australian Open, in Indian Wells und Miami durfte er nicht spielen.

Clijsters verabschiedet sich erneut

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kim Clijsters hat ihre Karriere bereits zum 3. Mal beendet. Der Comeback-Versuch während der Coronavirus-Pandemie blieb somit erfolglos. Bei ihren wenigen Auftritten seit ihrer Rückkehr im Februar 2020 war der Belgierin kein Erfolg gelungen. Nun erklärte die 38-Jährige Mutter zum 3. Mal nach 2007 und 2012 ihren Rücktritt.

Nadal fehlt auch in Barcelona

Rafael Nadal hat sich noch nicht von seiner Rippenverletzung erholt und wird auch das ATP-Turnier in Barcelona (ab 16. April) verpassen. Wann der Spanier auf die Tour zurückkehrt, ist unklar. Die French Open in Paris, wo Nadal Rekordsieger ist, starten am 22. Mai.