Djokovic mit Mühe beim Comeback

Fast zwei Monate nach seiner Final-Niederlage bei den US Open hat Novak Djokovic beim ATP-1000-Turnier in Paris ein erfolgreiches Comeback hingelegt. Der Weltranglisten-Erste gewann gegen den Ungarn Marton Fucsovics seinen Auftaktmatch in Runde 2 mit etwas Mühe 6:2, 4:6, 6:3. Im Achtelfinal trifft er auf den Sieger des französischen Duells zwischen Adrian Mannarino und Gael Monfils.

Legende: Zurück im Scheinwerferlicht Novak Djokovic. imago images

Murray im Pech

Andy Murray (ATP 144) hat beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy eine bittere Startrunden-Niederlage kassiert. Der Brite unterlag dem Deutschen Dominik Koepfer nach 7 vergebenen Matchbällen in 3 Stunden mit 4:6, 7:5 und 6:7 (9:11). Der ehemalige Weltrangliste-Erste lieferte einen für ihn typischen Kampf. Aber Koepfer agierte wesentlich effizienter. Ein Matchball reichte der Weltnummer 58 aus Deutschland zum Sieg.

01:28 Video Koepfer ringt Murray in 3 Stunden nieder Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Thiems Comeback-Pläne

Dominic Thiem, der wegen einer Verletzung am Handgelenk zuletzt beim Turnier in Mallorca im Juni im Einsatz gestanden war, will in Abu Dhabi sein Comeback geben. Auch Rafael Nadal wird beim Exhibition-Event seit längerem auf die grosse Tennisbühne zurückkehren.