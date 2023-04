Legende: Ging einmal mehr über die volle Distanz «Marathon Man» Stan Wawrinka. Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Wawrinka verliert in Banja Luka in «Marathon-Man-Manier»

Stan Wawrinka (ATP 84) ist beim ATP-250-Turnier im bosnischen Banja Luka in der ersten Runde ausgeschieden. Der Lausanner unterlag Luca Van Assche (ATP 87) in 3 Sätzen 6:1, 6:7 (4:7), 4:6. Nachdem er den Startsatz nach Belieben dominiert hatte, erfuhr Wawrinka im 2. Durchgang mehr Gegenwehr durch Van Assche. Der erst 18-jährige Franzose entschied schliesslich das Tiebreak für sich. Im 3. Satz führte Wawrinka schnell mit 3:1, verlor dann aber den Faden und 4 Games in Serie, womit die Vorentscheidung gefallen war. Schliesslich verwandelte Van Assche nach 2:43 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg und trifft im Achtelfinal nun auf die Weltnummer 1 Novak Djokovic (SRB).