Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zwangspause Max Purcell. Imago/Marco Canoniero

Nächster Dopingfall im Tennis

Der diesjährige US-Open-Sieger im Doppel, Max Purcell, ist von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) vorläufig gesperrt worden. Der 26-jährige Australier habe zugegeben, eine «verbotene Methode» angewandt zu haben, teilte das Gremium mit. Purcell selbst habe die Sperre, die am 12. Dezember in Kraft trat, beantragt. Im Tennis hat es jüngst mehrere Dopingvergehen gegeben. So wurde die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek nach einem positiven Test auf ein verbotenes Herzmittel für einen Monat gesperrt.

Fonseca gewinnt «NextGen»-Turnier

Der Brasilianer Joao Fonseca hat das «NextGen»-Turnier der hoffnungsvollsten Nachwuchsprofis gewonnen. Der 18-Jährige (ATP 145) gewann den Final in Dschidda in Saudi-Arabien gegen den 19-jährigen Amerikaner Learner Tien (ATP 122) mit 2:4, 4:3 (10:8), 4:0 und 4:2. Fonseca, der jüngste Spieler der diesjährigen Austragung, tritt die Nachfolge von Hamad Medjedovic (SRB/ATP 114) an. Prominenteste Sieger des 2017 eingeführten Turniers sind Jannik Sinner (2019) und Carlos Alcaraz (2021).