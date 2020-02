Legende: Darf wieder Ernstkämpfe bestreiten Robert Farah. imago images

Farah nicht weiter gesperrt

Der kolumbianische Doppel-Spezialist Robert Farah ist trotz einer positiven Dopingprobe ab sofort wieder spielberechtigt. Wie der Tennis-Weltverband ITF mitteilte, sei dem 33-Jährigen kein eigener Fehler vorzuwerfen. Farah, die Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste, war am 21. Januar suspendiert worden und verpasste damit die Australian Open. Der letztjährige Wimbledon- und US-Open-Sieger hatte im vergangenen Oktober eine positive Trainingsprobe abgegeben, in der die anabole Substanz Boldenon gefunden worden war. Nach Darstellung des Kolumbianers war die Substanz durch Fleischkonsum in seinen Körper gelangt.