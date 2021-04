Legende: Sieg trotz verlorenem Startsatz Stefanie Vögele (Archivbild). imago images

Vögele gewinnt in Bogota doch noch

Stefanie Vögele gewinnt ihre Auftakt-Partie beim WTA-Turnier in Bogota gegen Chloé Paquet 3:6, 6:1, 6:4. Die Weltnummer 127 aus dem Aargau liess sich ob des verlorenen ersten Satzes nicht aus dem Konzept bringen und dominierte den zweiten und dritten Umgang gegen die um 60 Position schlechter klassierte Französin klar. Die Schweizerin gewann erstmals seit fünf Wochen wieder eine Partie auf der Tour. Ihr gelang der dritte Sieg in der fünften Turnierwoche dieser Saison. Nun wartet beim Sandplatz-Turnier in Kolumbien auf die 31-Jährige die topgesetzte Zheng Saisai. Die Chinesin zählt zu den Top 50 im WTA-Ranking. Stefanie Vögele führt in den Direktbegegnungen 2:1, das letzte Aufeinandertreffen liegt aber bereits drei Jahre zurück.