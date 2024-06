Legende: Ihn plagen Rückenprobleme Andy Murray. IMAGO/Action Plus

Murrays Wimbledon-Teilnahme fraglich

Gut eine Woche vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon – Start ist am 1. Juli – haben Andy Murrays Rückenprobleme einen chirurgischen Eingriff erfordert. Das Management der früheren Weltnummer 1 bestätigte den Eingriff, ohne dabei Details zu nennen. Ob Murray in Wimbledon antreten wird, ist fraglich. Den 37-jährigen Schotten plagen seit langem eine ganze Reihe von Verletzungen, seit Jahren spielt er mit einer künstlichen Hüfte. Murrays Ziel bleibt es, bei den Olympischen Spielen in Paris anzutreten. Vergangenen Dienstag hatte er im 1000. Einzel auf der ATP-Tour den 739. Sieg gefeiert. Tags darauf gab Murray nach wenigen Games die Zweitrunden-Partie auf.