Nadal mit geglücktem Einstieg in Sandsaison

Rafael Nadal (ATP 4) ist bei seinem Sandplatz-Saisondebüt ohne Satzverlust in die Achtelfinals eingezogen. Der Spanier setzte sich beim ATP-1000-Turnier in Madrid gegen den Serben Miomir Kecmanovic (ATP 32) nach 1:55 Stunden mit 6:1, 7:6 (7:4) durch. Nadal, der nach einer Regenunterbrechung zu Beginn des zweiten Satzes etwas den Faden verlor, hatte zuletzt wegen einer Stressfraktur der Rippe 6 Wochen pausiert. Im Achtelfinal trifft der 21-fache Grand-Slam-Sieger auf David Goffin (BEL/ATP 60).

Höhere Preisgelder in Roland Garros

Die Organisatoren der French Open haben die Preisgelder gegenüber 2019, als das Turnier letztmals ohne Einschränkungen wegen der Coronavirus-Krise stattfand, um 6,8 Prozent erhöht. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass höhere Prämien für Spieler und Spielerinnen, die in der Qualifikation und in der 1. Runde ausscheiden, ausbezahlt werden. Als Trost für eine Erstrundenniederlage werden 62'000 Euro ausbezahlt. Der Gewinner und die Gewinnerin in Roland Garros kassieren je 2,2 Millionen Euro. Insgesamt werden Preisgelder in der Höhe von 43,6 Millionen Euro ausgeschüttet.