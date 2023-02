Grosser Coup: Wu Yibing besiegt Fritz

Wu Yibing (ATP 97) hat beim ATP-250-Event in Dallas Tennis-Geschichte geschrieben. Der 23-Jährige erreichte als erster Chinese den Final eines ATP-Turniers. Im Halbfinal gelang ihm mit dem Sieg gegen den topgesetzten Taylor Fritz ein Exploit. Wu rang den Weltranglisten-Achten aus den USA in über zweieinhalb Stunden 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 nieder. Im Final trifft er am Sonntagabend auf John Isner (ATP 39). Noch vor einem Jahr lag der Chinese, der 2017 das Juniorenturnier der US Open gewonnen hatte, auf Platz 1869 des ATP-Rankings, nachdem er immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden war.

Legende: Hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt Wu Yibing. Keystone/Asanka Brendon Ratnayake